ZDFsport.de wurde bei der Verleihung des Deutschen Sportjournalistenpreises 2017 am Montagabend als bester Sportinternetauftritt ausgezeichnet. Seinen Preis als bester Experte konnte Oliver Kahn verteidigen, der diesen bereits 2015 erhalten hatte. In der Kategorie "Beste Sportsendungen" sicherte sich "ZDF Olympia live" Silber. Bronze gab es in der Kategorie "Bester Sportkommentator" für Wolf-Dieter Poschmann.