Schweizer Handball blüht auf

Die Nachwuchsförderung ist freilich nur ein Bereich im Rahmen der Modernisierung, die der SHV im Jahr 2014 mit dem Schlagwort „Struktur 2020“ einleitete. Von der „größten Reorganisation in der Geschichte des Verbandes“ ist auf der SHV-Geschäftsstelle in Olten (Kanton Solothurn) die Rede. Der SHV hat hier nahezu alle Bereiche zentralisiert und konzentriert, Spielbetrieb, Marketing, Kommunikation. Nur deshalb sei, so SHV-Geschäftsführer Jürgen Krucker, das Rekordspiel im November 2016 vor über 10.000 Fans gegen die Deutschen möglich gewesen. „An diesem Tag sind alle Fans, obwohl wir verloren haben, mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen“, so Krucker. Der Gedanke, der ihm danach in den Kopf schoss? „Der Schweizer Handball – er lebt ja.“