Wintersport und Handball-WM am 27. Januar

Wintersportfans verpassen aber nichts, ZDFinfo zeigt bereits ab 13.25 Uhr live den Super-G der Herren in Kitzbühel sowie das Massenstart-Rennen der Biathleten in Antholz. Außerdem in der Zusammenfassung bei ZDFinfo: Der 10km-Langlauf der Nordischen Kombinierer in Trondheim.