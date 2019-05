Sport | ZDF SPORTextra - 1. FC Köln feiert Aufstieg: "War eine kurze Nacht"

Nach einem 4:0 in Fürth ist die Rückkehr des 1. FC Köln in die Bundesliga vorzeitig perfekt. Bei der Ankunft in der Domstadt blicken die Kölner zurück auf die nächtliche Party und auf eine nicht ganz einfache Saison.