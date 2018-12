Sport | ZDF SPORTextra - Wintersport kompakt vom 1.12.2018

Mit Skispringen der Herren, Rodel-Einzel und -Doppelsitzer in Whistler, Abfahrt der Herren in Beaver Creek, Abfahrt der Damen in Lake Louise, den Langlauf 15km Herren und 10km der Damen in Lillehammer sowie der Nordischen Kombination.