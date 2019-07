Julija Jefimowa aus Russland hat sich die Goldmedaille über 200 Meter Brust in einer Zeit von 2:20,17 bei der Schwimm-WM in Südkorea gesichert. Silber geht an Tatjana Schoenmaker aus Südafrika und Bronze an die Kanadierin Sydney Pickrem.

