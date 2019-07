Anton Tschupkow aus Russland ist bei der Schwimm-WM in Südkorea mit einer Zeit von 2:06,12 zu Gold geschwommen. Silber ging an Matthew Wilson (USA) und Bronze an Ippei Watanabe (JPN). DSV-Schwimmer Marco Koch erreichte einen guten 5. Platz.

