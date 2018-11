Ski Alpin: Thomas Dreßen will wieder angreifen

Am Wochenende starten die Speedfahrer in Lake Louise in den Alpinen Skiweltcup. Für Thomas Dreßen (24) geht es sowohl in der Abfahrt (Sa., 20:15 Uhr) als auch beim Super-G (So., 20 Uhr) um eins: er will und muss die Sensationsleistungen aus der Vorsaison bestätigen.