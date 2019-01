Paris siegt auf der "Streif", Ferstl stark

Das in diesem Winter verletzungsgebeutelte deutsche Team geht nun selbstbewusst in die weiteren Rennen am Wochenende, allen voran Ferstl. Vor dem Super-G, der nach einer wetterbedingten Planänderung am Sonntag (live im ZDF) ansteht, meinte er: "Ich glaube, ich bin in der Form, dass ich echt vorne mitfahren kann." Am Samstag steht der Slalom mit Felix Neureuther (live im ZDF) an.