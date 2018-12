In einer Familie gibt es immer viel zu besprechen, das ist auch im Haushalt von Ole Einar Björndalen, Darja Domratschewa und der zweijährigen Xenia so. Ein ganz spezielles Thema kam beim erfolgreichsten Ehepaar der Biathlon-Geschichte und dessen kleiner Tochter dabei in diesem Spätsommer auf den Küchentisch: Die Einladung für den Papa zum Biathlon-Event auf Schalke (Samstag live im ZDF).