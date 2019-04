Zwar nicht vollends neu, dafür aber zurück ist Max Günther. Der Deutsche wird wieder im Dragon Platz nehmen, nachdem er die letzten drei Rennen sein Cockpit an Felipe Nasr abtreten musste. Nasr, bekannt von seiner Formel-1-Zeit im Sauber, tritt in der Sportwagen-Meisterschaft in Long Beach an und steht deswegen in Italien nicht zur Verfügung. Damit könnte es für Günther die letzte Chance in dieser Saison sein, um seinem Konto Punkte hinzuzufügen.



Drei Wochen liegt mittlerweile der letzte ePrix zurück, den Jean-Eric Vergne als Sieger verließ. Der Franzose, der als erster Pilot die Fahrermeisterschaft in diesem Jahr verteidigen möchte, hatte endlich mal wieder Grund zum Jubeln. 20 Rennen in Folge war Vergne in die Punkte gefahren, ehe durch sein unverschuldetes Aus Anfang des Jahres in Chile dieser Serie ein Stopp-Schild verpasste wurde. Zwei weitere enttäuschende Ergebnisse folgten für den DS-Techeetah-Piloten, doch nun hat er seine persönliche Pechsträhne beendet und befindet sich wieder in Lauerstellung. Nur acht Punkte hat Vergne Rückstand auf den Meisterschaftsführenden, den BMW-Fahrer Antonio Felix da Costa.