"Hoffe, dass es noch besser wird"

Alexander Zverev steht bei seinem Heimturnier in Hamburg im Viertelfinale. Nach dem 6:4, 7:6 (7:2) gegen Federico Delbonis trifft er am Freitag auf Filip Krajinovic und hofft, "dass es noch besser wird", so Zverev im Interview mit Peter Arnold.

Beitragslänge: 2 min Datum: 25.07.2019 Verfügbarkeit: