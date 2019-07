Wester springt bei Finals "mit links"

Leichtathletin Alexandra Wester spricht mit Jochen Breyer am Rande des Audi Cups in München über die bevorstehenden Finals in Berlin. Nach ihrer Verletzung hat sie das Sprungbein gewechselt - zumindest für ein Jahr.

Datum: 30.07.2019