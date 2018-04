Deutsche Speedfahrer stark wie lange nicht mehr

Das ist Thomas Dressen in Beaver Creek schon gelungen, als Dritter der Abfahrt hinter den Besten der Besten, Aksel Lund Svindal und Beat Feuz. Dressen ist das größte Talent seit Florian Eckert, der 2001 WM-Bronze holte und 2005 Teamweltmeister wurde. Auch im Super-G hat der sich 23-Jährige aus Mittenwald in den ersten beiden Rennen schon klar verbessert. Die Plätze 10 und 14 stehen aus Beaver Creek und Lake Louise zu Buche.



In Kanada wurde Josef Ferstl 14., in den USA Zehnter. Dort, in Beaver Creek, schaffte es Andreas Sander auf Platz 9. Der DSV erntet jetzt die Früchte der guten Trainerarbeit in den letzten vier Jahren. Behutsam hat Speedcoach Christian Schwaiger die Fahrer aufgebaut. Die Ergebnisse belegen eine stetige Verbesserung des Trios. Nächster Schritt: Top Five.