Die Damen-Abfahrt von Lake Louise am 5. Dezember 2015 in voller Länge. Quelle: ZDF

Die ersten Speed-Rennen der Saison, also Super G und Abfahrt , stehen an auf der "Mens Olympic/East Summit" Strecke. Und auf der werden Geschwindigkeiten bis zu 130km/h erreicht. Es gab Jahre, in denen man als Teilnehmerin nicht angereist ist, um zu gewinnen. Der Sieg war immer dann schon vergeben, wenn die Amerikanerin Lindsey Vonn am Start war. "Lake Lindsey" statt Lake Louise also! 16 Weltcupsiege ihrer 77 hat sie allein dort gewonnen. In Lake Luise würde die US Amerikanerin am liebsten auch gegen die Männer fahren, die schon am vergangenen Wochenende ihren Auftakt hatten. "Gewinnen würde ich nicht, aber unter die ersten 20 zu fahren wäre schon drin!", meint die selbstbewusste Seriensiegerin.