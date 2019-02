Erfüllte Träume, Watsch'n und verrücktes Wetter

Aksel Lund Svindal (36 Jahre) hat in seinem letzten Karriere-Rennen, der Abfahrt, eine Silber-Medaille abgeräumt und seine WM-Bilanz auf fünf Gold-, zwei Silber- und zwei Bronze-Medaillen hochgeschraubt. Das lädierte Knie des Norwegers hat ein letztes Mal seinen Dienst erfüllt.



Auch Lindsey Vonn (34) fuhr im angekündigten Abschiedsrennen aufs Podest: Bronze in der Abfahrt. Die Star-Läuferin hielt, was ihr Image verspricht: Ein spektakulärer Sturz, bunte Instagram-Bildchen, Sex-Talk und Hündchen Lucy in einem Kinderskianzug.