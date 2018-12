An bestimmten Orten, wie etwa dem malerisch gelegenen Antholz, Austragungsort der WM 2020, hängt die Entscheidung über einen möglichen Schlussstrich jedenfalls nicht. "Man kann", lautet Peiffers simple Begründung, "an einem Ort sein, der einem eigentlich nicht gefällt, mit miesem Wetter, aber einer guten Leistung. Den wird man in guter Erinnerung behalten. Oder an einem Ort mit Traumwetter, wo überhaupt nichts funktioniert – der bleibt dann in schlechter Erinnerung."