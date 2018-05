"Ich weiß nicht, was wir den Schiedsrichtern getan haben", seufzte Trainer Hannes Drews. In drei der letzten vier Saisonspielen fühltr sich der Coach des FC Erzgebirge Aue benachteiligt. Im letzten Spiel gegen Darmstadt wurde Aue ein reguläres Tor nicht anerkannt. Es hätte zum sicheren Klassenerhalt gereicht. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes lehnte beide Einsprüche des Zweitligisten gegen die Wertung des Spiels ab.



Nach Ansicht der Fans wurde die Mannschaft um den verdienten Lohn gebracht. Denn noch nie musste ein Team mit so vielen Punkten (40) um den Klassenerhalt bangen. Doch der aus Auer Sicht bittere Fakt bleibt: Erzgebirge Aue muss in der Relegation gegen den Karlsruher SC (Freitag, 18:15 Uhr/live im ZDF) antreten.