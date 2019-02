Am Sonntag (Livestream ab 13.55 Uhr) sind dann Roger Kluge und Theo Reinhardt im Madison gefordert. Das Duo, das 2018 in Apeldoorn den WM-Titel in dieser Disziplin gewann, gilt auch diesmal wieder als einer der Favoriten auf den Titel. Den Abschluss der WM in Pruszków bilden die Finalläufe im Keirin der Frauen und im Sprint der Männer. In den beiden prestigeträchtigen Disziplinen wäre eine deutsche Medaille aber eine Überraschung.