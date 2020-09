Tatsächlich glückten Coutinho ein paar vielversprechende Auftritte. Nicht nur in München sondern auch in Spanien wurden danach Hymnen auf ihn gedichtet. Unterfüttert allerdings von großer Verwunderung in Barcelona, weil Coutinho dort in anderthalb Jahren nie den Durchbruch geschafft hatte, nachdem er vom FC Liverpool für 145 Millionen Euro Ablöse als zweitteuerster Transfer der Fußball-Geschichte geholt worden war. Zuletzt wählten ihn die Leser des Sportfachblattes "Marca" gar zum schlechtesten Mittelfeldspieler der vergangenen Saison.