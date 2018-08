Jungbrunnen fürs Selbstbewusstsein

Parallel zur Etablierung des Stützpunktes gelang es den Partnern gemeinsam mit zwei privaten Veranstaltern das Finale der Beachvolleyball-World-Tour, die im letzten Jahr bereits in Hamburg mit einem Major-Turnier gastierte, an die Elbe zu holen. "Für den DVV ist es wichtig, dass nach den riesigen Erfolgen in der jüngeren Vergangenheit - Olympiasieg, WM- und EM-Titel - die Teams und der Beachvolleyball-Sport auch in Deutschland eine große Bühne finden", sagt von Hagen.