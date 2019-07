Alte Bekannte, neue Teams

Als eine "Mischung aus Party- und Festivalstimmung in Verbindung mit Sport" beschreibt Ex-Olympiasieger Julius Brink seine Sportart. Das erste Wochenende der Beachvolleyball-WM in Hamburg wurde dieser Charakterisierung vollauf gerecht. Im Mittelpunkt stand dabei ohne Zweifel die umjubelte Rückkehr der deutschen Olympia-Ikone Laura Ludwig auf die große Bühne des Rothenbaums. Auch wenn sie gestern Abend nach einem Sieg am Freitag mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch gegen die Brasilianerinnen Maria Antonelli und Carolina Solberg Salgado die erse Niederlage kassierte.