Beachvolleyball mit Gänsehaut-Momenten

Viele mögen unterschätzt haben, dass es sehr viel Zeit braucht, um sich mit einer neuen Partnerin auf Weltniveau einzuspielen. Bernd Schlesinger

Die Zeit des Wundenleckens ist vorbei, die Hansestadt traut sich wieder den großen Auftritt. Und dafür eignet sich keine andere Sportart so sehr wie Beachvolleyball. Schließlich sorgten die Strandspieler bei den Olympia 2016 in Rio aus deutscher Sicht für die spektakulärsten Bilder.



Im Beachvolleyball hat Hamburg schon im Zuge der Olympia-Bewerbung begonnen, Großveranstaltungen wie die FIBV-World Tour an Land zu ziehen. Für die Strandspieler ist Hamburg seit der Leistungssportreform 2017 zum zentralen Bundesstützpunkt geworden. Vor allem aber bringt dieser Sport mit Laura Ludwig die Ikone der Spiele von Rio in der Stadt zurück auf die die große Bühne, in der sie trainiert und für die sie als Mitglied des HSV antritt.