ZDF SPORTextra am Samstag

Training deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft mit Horst Hrubesch Quelle: dpa

Die dritte Veranstaltung des Sportsamstags folgt ab 16.40 Uhr mit dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Frauen gegen die starken Isländerinnen in Reykjavik. Um den ersten Platz in der WM-Qualifikationsgruppe 5 zu erreichen, der zur Teilnahme an der Frauen-Fußball-WM 2019 in Frankreich berechtigt, sollte unbedingt ein Sieg gegen den aktuellen Gruppenersten aus Island her. Das Hinspiel im Oktober 2017 hatten die DFB-Frauen gegen die Nordeuropäerinnen verloren. Keine leichte Aufgabe also für das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann, für Moderation und Analyse steht Sven Voss bereit.