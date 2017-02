"Das ist der Hammer, das war ein perfektes Rennen. Was für ein geiler Tag", sagte Doll nach dem ersten Sieg seiner Karriere. Bislang war WM-Silber mit der Staffel sein größer Erfolg.



Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es im dritten Rennen bereits die dritte Medaille. Am Freitag hatte Laura Dahlmeier (Partenkirchen) im Sprint Silber gewonnen. Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag gab es Gold mit der Mixedstaffel.