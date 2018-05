Das waren ungewohnt viele Stiche ins Sportlerherz des ehrgeizigen Fourcade, der sich in der Heimat nun nicht wieder düpieren lassen will. Doch zu Beginn des olympischen Winters ist ihm die Konkurrenz so nah auf die Pelle gerückt wie lange nicht mehr. Neben den starken Norwegern und dem Slowenen Jakov Fak, zuletzt in der Verfolgung von Hochfilzen Zweiter vor Fourcade, haben sich auch die deutschen Skijäger in Stellung gebracht.



Bei Schempp, dem Massenstart-Weltmeister vom Februar, weist die Formkurve klar nach oben. In Hochfilzen verpasste er das Podest zwei Mal knapp, wurde jeweils Vierter. Rang vier belegt der Wahl-Ruhpoldinger als bester DSV-Mann auch in der Gesamtwertung.