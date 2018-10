Christoph Hamm Quelle: dpa





Als Biathlon-Live-Reporter ist Christoph Hamm in Östersund im Einsatz, unterstützt von Ko-Kommentator Herbert Fritzenwenger. Neben den TV-Übertragungen bieten wir ein Second-Screen-Angebot mit Blick auf den Schießstand an. In diesem Livestream sehen Sie die Schüsse aller Athleten, inklusive Trefferquoten.