Gespannt ins Hop-oder-top-Rennen

Das erste Wochenende am Storsjön-See verbrachte der lange Niedersachse wegen eines Magen-Darm-Infekts zudem überwiegend im Bett. Die geplanten Starts in der Mixed-Staffel und im Sprint musste er absagen, der verspätete Startschuss erfolgt für ihn deshalb nun am Mittwoch im Einzel.



Es ist der Wettkampf, in dem Peiffer vor neun Monaten Weltmeister wurde. Nachdem er es im Klassiker der Branche zuvor in zehn Weltcup-Wintern nicht ein Mal unter die Top drei geschafft hatte. Er habe im März seinen Frieden mit dem Einzel geschlossen, sagt der 32-Jährige, der gerade wegen der frisch überstandenden Erkrankung nun gespannt auf die Fortsetzung ist.