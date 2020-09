Dahlmeier setzt Siegesserie fort

"Das freut mich, dass es für mich im Gesamtweltcup jetzt ganz gut aussieht. Man muss immer konzentriert bleiben, nur so kann man am Ende ganz oben stehen. Das ist mir heute sehr gut gelungen", sagte Dahlmeier in der ARD, die kurz nach fünfmal WM-Gold und einmal Silber in Pyeongchang keinen Kräfteverschleiß zeigte. "Es ist wahnsinnig beeindruckend, ihre Erfolgsgeschichte geht weiter. Ich kann nur den Hut ziehen", meinte Bundestrainer Gerald Hönig.