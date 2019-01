Forza Italia - Angriff der Italienerinnen

In Oberhof genoss Vittozzi vor zwei Wochen nun auch ihre ersten Triumphe im Weltcup - zunächst im Sprint, dann in der Verfolgung, ihrer erklärten Lieblingsdisziplin. "Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel", erklärte die dunkelhaarige Skijägerin nach ihrem Premierenerfolg im Thüringer Wald. Und zwei Tage später, nach dem Jagdrennen, sagte sie bescheiden: "Zwei Siege machen noch keine Saison."



Doch die strahlenden Momente häufen sich - für Lisa Vittozzi, der die im Frühjahr zurückgetretene Weltklassebiathletin Marie Dorin-Habert aus Frankreich vor der Saison den Gewinn in der Gesamtwertung prophezeite. Und für Dorothea Wierer, die, in diesem Winter bislang beim Sprint von Hochfilzen ganz oben auf dem Podest, ihren aktuellen Spitzenplatz im Weltcup am liebsten bis zum Saisonfinale Ende März in Oslo verteidigen möchte.