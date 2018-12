Arnd Peiffer zeigte die Siegerfaust und lief lächelnd über die Ziellinie. Mit seinem starken zweiten Platz in der Verfolgung von Hochfilzen hat der Sprint-Olympiasieger den deutschen Biathleten am Samstag im fünften Einzelrennen der Saison bereits den dritten Podestplatz beschert. Nachdem der Harzer wegen der Geburt des ersten Kindes zu Saisonbeginn im ersten Staffelrennen gefehlt hatte, meldete sich der 31-Jährige einen Tag nach seinem fünften Platz im Sprint beim Weltcup in Österreich endgültig in der Weltspitze zurück.