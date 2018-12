Wenn Erik Lesser an den gemeinsamen Wettstreit von Männlein und Weiblein im Biathlon denkt, schießt ihm automatisch das Single-Mixed in den Kopf. Im Gegensatz zur Mixed-Staffel, bei der jedes Team jeweils zwei Frauen und zwei Männer ins Rennen schickt, treten bei dieser gemischten Variante nur Duos an.



Für Deutschland waren das beim Start in den vergangenen Winter die Münchnerin Vanessa Hinz und der Thüringer Lesser, die in Östersund zusammen auf Rang zwei liefen.