„Eins-zu-Eins-Situationen mit Laufband und all die Dinge zu trainieren, die man dort nutzen kann, das gibt mir immer sehr viel“, sagt Herrmann – die in der Vorbereitung allerdings ein Grundproblem hatte: „Es war einfach ein Traumsommer, in dem du quasi gar nicht auf die Windfahne gucken musstest. Da konntest du nicht sagen: Heute möchte ich mal bei ein paar Böen trainieren. Du hast dich hingelegt, losgeschossen und getroffen.“



Die sonnigen Erinnerungen sind Vergangenheit, doch der Mut hat Denise Herrmann nach dem schwierigen Auftakt auf der Hochebene Pokljuka nicht verlassen. „Ich weiß inzwischen etwas besser, was auf mich zukommt, was ich an welcher Stelle zu tun oder zu lassen habe“, sagt die Skijägerin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Und fügt hinzu: „Man lernt ja nie aus – aber ich habe jetzt schon ein paar mehr Werkzeuge im Gepäck als in den letzten Jahren.“ Umso mehr darf man nun darauf gespannt sein, was sie nach ihrem jüngsten Griff in die Werkzeugkiste für die Rennen in Hochfilzen so zu Tage befördert hat.