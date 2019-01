Johannes Thingnes Bö, atemberaubend konstant

Der Norweger Johannes Thingnes Bö eilt im nacholympischen Biathlon-Winter von Sieg zu Sieg. Auch beim Weltcup in der Höhe von Antholz demoralisiert der 25-Jährige wieder die Konkurrenz - und nimmt seinen Vorsprung aus dem Sprint nun mit in die Verfolgung am Samstag (15.30 Uhr/ZDF).