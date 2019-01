Dahlmeier fährt ersten Saisonsieg ein

Dahlmeier hatte ihren letzten Sieg am 12. Februar 2018 mit ihrem zweiten Olymia-Gold in Pyeongchang geholt. Antholz war für sie in diesem Winter erst die dritte Weltcupstation, da sie vor und während Saison gesundheitliche Probleme hatte. In sieben Rennen holte sie sechs Top-Ten- Ergebnisse, davon einen Sieg und zwei zweite Plätze.



Trotz des Sieges im Massenstart sei sie noch nicht übern Berg, sagte Laura Dahlmeier im ZDF: "Ich hab' mir den Sieg richtig schwer erarbeiten müssen. Ich war kurz davor, nach der ersten Runde das Rennen zu beenden, weil ich mich richtig schlecht fühlte."



Bei den Rennen in Canmore (ab 7. Februar) und Salt Lake City (ab 14. Februar) wird sie aber starten: "Der Flug nach Übersee ist gebucht", sagte sie. Für das deutsche Team war Dahlmeiers Sieg nach dem Massenstart-Erfolg von Franziska Preuß in Ruhpolding der zweite Saisonerfolg. Preuß musste in Antholz erkrankt passen.