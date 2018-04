Weltcup-Finale in Tjumen: "Falsches Signal"

Den Funktionären will er in seiner neuen Rolle künftig fest auf die Füße treten. "Ich sehe es als meine, als unsere Aufgabe im Athleten-Komitee an, die Stimme zu erheben, querzudenken, so ein bisschen die Opposition in der IBU zu sein", sagt Lesser.



Mit seinem französischen Mitstreiter Fourcade, aktuell Erster im Gesamtweltcup, hat er auch über den heiklen Termin in Tjumen debattiert. "Im Endeffekt geht es ihm auch um das Gelbe Trikot. Aber er ist, wie wir, schon auch der Meinung, dass wir mit den Russen in der Dopingbekämpfung Hand in Hand gehen müssen", erzählt Lesser.



Vor einem Jahr stellte sich Fourcade selbst noch an die Spitze einer Boykottdrohung der Athleten, die speziell die nachlässige Haltung der IBU ins Visier nahm.