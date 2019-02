Michael Greis‘ historischer Plan

Geboren am 18. August 1976 in Füssen im Ostallgäu



Bei den Winterspielen 2006 Olympiasieger im Einzel, im Massenstart und mit der Staffel

Gewinner von zwölf WM-Medaillen, davon drei goldene: 2004 in der Staffel, 2007 im Massenstart, 2008 in der Mixed-Staffel



Gesamtweltcupsieger in der Saison 2006/2007, als bislang letzter männlicher DSV-Skijäger – nach Frank Ullrich (DDR, 4x), Klaus Siebert (DDR, 1x), Peter Angerer (1x), Frank-Peter Roetsch (DDR, 3x), André Sehmisch (DDR, 1x), Fritz Fischer (1x) und Sven Fischer (2x)



Trat am 5. Dezember 2012 vom Biathlonsport zurück



Von Mitte 2016 bis Anfang 2018 zuständiger Trainer für die Nachwuchsbiathleten der Schweiz auf der Lenzerheide



Seit Mai 2018 Chefcoach der US-Skijäger, mit Basis in Lake Placid