Zu Saisonbeginn galten Deutschlands Biathleten als zuverlässige Podestkandidaten. In den bisherigen WM-Einzelrennen sammelten die DSV-Frauen nun bereits drei Medaillen ein, die männlichen Kollegen dagegen noch keine. Im Klassiker am Mittwoch gibt es für sie die nächste Chance.



Arnd Peiffer erlebt in Östersund gerade seine achte Weltmeisterschaft, war bei drei Olympischen Spielen dabei und absolviert mittlerweile seinen elften Weltcupwinter. Doch die Interessengewichtung der Biathlon-Fans erstaunt den 31-Jährigen bis heute. "Viele Leute kommen zu mir und sagen: ,Ich finde das Schießen so toll.‘ Das ist eigentlich das Verrückte in unserem Sport: Es ist das Schießen, das die Leute begeistert", erzählt der Sprint-Olympiasieger von Pyeongchang im Gespräch mit zdfsport.de.