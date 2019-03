Dass ausgerechnet Peiffer von den vier deutschen Startern zur Goldmedaille stürmen würde, war vor dem Rennen nicht unbedingt zu erwarten. Sein bis dato bestes Resultat im Einzel, in dem die Schießfehler direkt mit einer Strafminute sanktioniert werden, war schließlich ein siebter Rang bei der WM 2012. Doll, Erik Lesser und Roman Rees hatten in ihrer Karriere alle schon bessere Einzel-Resultate eingefahren.



Nun kam Peiffer aber durch - und das so souverän, dass selbst Kirchner staunte. Der hatte vor dem Start seines Quartetts nämlich mit Skepsis auf die wehenden Fähnchen geblickt und ein "sehr schwieriges Rennen" prophezeit: "Es wird nicht einfach sein, zu treffen."