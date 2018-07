Lesser sprintet auf Rang drei

Der WM-Dritte Markus Eisenbichler, der in den vier Trainings- und Qualifikations-Durchgängen dreimal Platz eins und einmal Rang zwei belegt hatte, erwischte seine beiden mit Abstand schlechtesten Sprünge in Nischni Tagil und kam mit 241,8 Punkten (129,0+127,0) nur auf Platz 14. Pius Paschke, fiel noch von Platz fünf mit 239,0 Punkten (130,0+122,5) noch auf Platz 17 zurück. Stephan Leyhe verpasste als 40. mit 114,5 m (96,5) das Finale der besten 30 Springer.



Am Sonntag (16 MEZ/live im ZDF) findet in Nischni Tagil ein weiterer Einzelwettbewerb statt, die Qualifikation wird unmittelbar davor ausgetragen.