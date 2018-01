Viel Wert legte die WM-Zweite im Massenstart von 2015 zuletzt auf Mentaltraining. Schon in der Vergangenheit hatte sie damit gute Erfahrungen gemacht. Vor allem wegen der tristen Vorsaison, in der Preuß das komplette Programm an Negativerlebnissen durchmachte: Von anfänglichen Magen-Darm-Problemen über Gliederschmerzen, Fieberschüben und einer verpassten WM bis hin zu einer viereinhalbstündigen Operation im Bereich der Nasennebenhöhlen. Im Dezember drohte dann sogar eine Wiederholung des ganzen Theaters.



Den zweiten Weltcup in Hochfilzen musste sie wegen einer Erkältung auslassen, auf der letzten Station vor Weihnachten in Annecy – Le Grand-Bornand strandete sie auf den Plätzen 48 und 51. „Da fing das Rattern im Kopf schon wieder an“, erinnert sich Preuß.