Laura Dahlmeier

Nach dem spätwinterlichen Highlight in Östersund, bei dem die DSV-Skijäger mit sieben Medaillen (zwei Mal Gold, zwei Mal Silber, drei Mal Bronze) etwas unter der Ausbeute bei den Titelkämpfen von 2017 in Hochfilzen (7-1-0) blieben, ging es am Montag 600 Kilometer weiter südwestlich nach Oslo. Am Holmenkollen steigt ab Donnerstag das Weltcup-Finale, auf dem Programm stehen bei den Frauen und Männern jeweils Sprint, Verfolgung und Massenstart.



Für Laura Dahlmeier, die nach ihrem Goldrausch von Hochfilzen (fünf Siege) und zum Ende einer komplizierten, von Verletzungen und Krankheiten zerrissenen nacholympischen Saison ihren zwei Bronzemedaillen von Östersund als „etwas wirklich ganz Besonderes“ bezeichnete, gibt es beim Schlusstusch in Norwegen vor allem ein Ziel: Gemeinsam mit den Teamkolleginnen die Norwegerinnen womöglich doch noch von Rang eins im Nationencup zu verdrängen.