Goldenes Happyend und ein dunkler Schatten

Auch in der Problemsparte Skilanglauf gibt es nach den WM-Tagen Anlass zu Optimismus. Zwar warten die Ausdauerspezialisten weiterhin auf die erste WM-Medaille seit 2011, aber mit den Positionen vier, fünf und sechs rückten zumindest die Frauen um Toptalent Victoria Carl schon nah an die Podestplätze heran.



Teamchef Peter Schlickenrieder hat seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr eine Trendwende eingeleitet, weitere (personelle) Veränderungen nach Saisonende sollen den Aufwärtstrend noch beschleunigen. "Wir werden kein Stein auf dem anderen lassen und wollen bei er Heim-WM in Oberstdorf in zwei Jahren in der Lage sein, aus eigener Kraft um die Medaillen zu kämpfen", kommentierte Schlickenrieder.