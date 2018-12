Gold-Duo auf neuen Wegen

Mariama Jamanka freut sich darauf, am Wochenende als aktuelle Gesamtweltcup-Spitzenreiterin in Winterberg (Bob-Weltcup in ZDF SPORTextra am Samstag ab 10:05 Uhr, am Sonntag ab 10:15 Uhr) anzutreten. Lisa Buckwitz ist in dieser Woche als Vorläuferin beim Europacup am Königssee unterwegs. Die Anschieberin des olympischen Gold-Duos von Pyeongchang absolviert gerade die "Bob-Fahrschule", mit allen schmerzhaften Erfahrungen, die dazugehören. "Viermal bin ich bei meinen 67 Trainingsfahrten als Pilotin bis jetzt gestürzt. Das ist wenig", sagt Buckwitz schmunzelnd.