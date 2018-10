Bondscoach Koeman krempelt Oranje um

Auf frisches Talent allein will Koeman, der sowohl als Trainer und Spieler bei den Top-Klubs Ajax, Feyenoord und PSV arbeitete, nicht bauen. Und so musste nicht nur das Mannschaftshotel dran glauben: Die Kadernominierungen kommen neuerdings per schnöder E-Mail, die Ankunft der Spieler im Quartier, einst eine Parade der Luxuskarossen und Bling Bling, findet nun hinter verschlossenen Türen statt.



Genau wie die Trainingseinheiten. Koeman will in Ruhe arbeiten - das hat er in England gelernt. Auch das 4-3-3-System der Niederländer ist längst nicht mehr heilig. "Ich muss mein System an meine Spieler anpassen, nicht umgekehrt", betont der Bondscoach - und rührt im Notfall auch Beton an.