Gladbachs Sehnsucht nach dem großen Wurf

Keine Lust mehr auf sportliche Mängelexemplare wie am Dienstag hat dabei speziell Lars Stindl. Borussias Kapitän macht sich nach erfolgreichem Sommereinsatz beim Confed-Cup schließlich noch Hoffnungen auf einen Platz im deutschen WM-Kader. "Gerade in Spielen wie in Freiburg haben wir immer wieder Probleme, die richtigen Lösungen zu finden, uns entgegenzustemmen. Daran müssen wir etwas ändern", fordert Stindl und wirkte dabei genervt. Die Kritik von Nationalteamkollege Matthias Ginter ("Wenn wir uns nur auf unser spielerisches Potenzial verlassen, ist das zu wenig") weist in dieselbe Richtung.