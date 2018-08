90

Der FC Bayern gewinnt das Auftaktspiel in die 56. Bundesligasaison gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1. In der Summe der Chancen ist dieser Sieg auch verdient, das Zustandekommen ist allerdings durchaus glücklich für die Bayern. Nach der 1:0-Pausenführung durch Thomas Müller kam Hoffenheim aus dem Nichts durch eine starke Aktion von Ádám Szalai zum Ausgleich. Im Anschluss kam Hoffenheimer immer besser ins Spiel und beschäftigte die Bayern durchaus in deren Hälfte. Als Kevin Vogt verletzt raus musste kippte das Geschehen etwas. Franck Ribéry holte gegen den eingewechselten Håvard Nordtveit einen sehr schmeichelhaften Elfmeter heraus, der allerdings nicht vom Videoassistenten angefochten wurde. Dann wurde es kurios: Den ersten Elfmeter verschoss Robert Lewandowski, Arjen Robben traf im Nachsetzen, das Tor wurde aber nach dem Videobeweis aberkannt, da Arjen Robben zu früh gestartet war. Der Elfmeter wurde wiederholt und dieses Mal traf Robert Lewandowski. Die vermeintliche Entscheidung, die der heute bärenstarke Thomas Müller per Arm erzielte, wurde nach einem zweiten Videobeweis aberkannt. Hoffenheim versuchte in der Schlussphase nochmal nach vorne zu kommen, Bayern verteidigte aber klasse und ließ kein Durchkommen der TSG zu. Stattdessen kamen die Münchener selbst zu zahlreichen Chancen. Eine dieser Chancen nutzte Arjen Robben nach tollem Zuspiel von Thomas Müller zum 3:1. Insgesamt war es ein hartes Stück Arbeit für die Bayern, das sich am Ende aber mit drei Punkten gegen einen harten Konkurrenten auszahlt. Nach einem Freundschaftsspiel am Dienstag um 20.30 Uhr gegen Bastian Schweinsteigers Team Chicago Fire geht es in der Bundesliga am kommenden Samstag für die Bayern nach Stuttgart (18:30 Uhr). Hoffenheim wird ebenfalls am Samstag im ersten Heimspiel der Saison den SC Freiburg empfangen. Das war’s vom Auftakt der 56. Bundesligasaison. Vielen Dank für das Interesse und einen schönen Abend!