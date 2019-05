Dass den "Eisernen" am vergangenen Sonntag nur ein Tor zum direkten Aufstieg in Fußball-Oberhaus gefehlt hatte, wirkte sich mental nicht negativ aus. Die Außenseiterrolle gegen Stuttgart nahm Union gerne an. Und so hatte die beste Abwehr der Zweiten Liga (nur 33 Gegentore) auch kaum Probleme mit den oftmals ideenlos vorgetragenen VfB-Angriffen.