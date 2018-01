Jamaika lebt

Seine Winter in Europa hat Leon Bailey genau mitgezählt. Der gebürtige Jamaikaner streckt fünf Finger aus, die in Handschuhen stecken. Der Shooting-Star der Bundesliga-Hinrunde mag kühle Temperaturen nicht sonderlich. Kein Wunder also, dass es ihn in der Winterpause in die Karibik, zu seiner Familie, zog.