Rückkehr mit kalkuliertem Risiko

Dortmund will die Bayern-Dominanz durchbrechen und endlich wieder Deutscher Meister werden. Dafür geht der pokernde BVB "all in". 127 Millionen Euro hat der Klub in neue Spieler gesteckt. In den belgischen Nationalspieler Thorgan Hazard, in die deutschen Auswahlkicker Nico Schulz und Julian Brandt, in Spaniens Stürmerstar Paco Alcacer, dessen Leihe nun zum Kauf gerinnt. Und natürlich in Hummels, mit dessen Comeback der BVB das bislang dickste Ausrufezeichen dieses Transfersommers gesetzt hat.